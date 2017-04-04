Угонщик КамАЗов из Северного Казахстана задержан в Москве

На родине 31-летнего североказахстанца ждёт суд и возможное лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

С начала года в СКО объявлены в розыск 22 без вести пропавших человека, местонахождение 19 из которых установлено, сообщает корреспондент сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





Из 21 объявленного в розыск уголовного преступника найдены 14. Работа проводится совместно и с полицейскими стран СНГ.





«В декабре 2007 произошло групповое разбойное нападение на хранилище одного из хозяйств Айыртауского района СКО. Вооружённые преступники угнали две автомашины «КамАЗ» с прицепами. Ущерб составил более 13 млн тенге. Всё это время шла работа по розыску. Недавно один из нападавших был задержан сотрудниками МВД РК вместе с российскими коллегами в Москве. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в столице РФ, ожидая экстрадиции. На родине 31-летнего североказахстанца ждёт судебное разбирательство по ч. 2 ст. 192 Уголовного кодекса РК «Разбой». Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», - рассказали в пресс-службе ДВД СКО.





Еще одного жителя Петропавловска задержали сотрудники управления криминальной полиции ДВД СКО совместно с сотрудниками УМВД России по Курганской области. 37-летний мужчина находился в розыске за разбойное нападение на один из городских магазинов, совершённое в феврале прошлого года.





Всего сейчас за пределами Казахстана задержаны и проходят процедуру экстрадиции 4 уголовных преступника, нарушивших закон в СКО.





Автор: Олеся Жуковень