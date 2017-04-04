Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Американский подросток признался в планировании убийства папы Римского

4 апреля 2017, 10:04

Он намеревался купить взрывчатые вещества, чтобы создать самодельные бомбы.

Подросток в США признался, что планировал убить папу Римского Франциска во время его визита в страну в 2015 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент юстиции США.

Согласно коммюнике ведомства, 17-летний Сантос Колон разрабатывал план по убийству папы Римского Франциска в сентябре 2015 года во время его визита в город Филадельфия. Подросток намеревался купить взрывчатые вещества, чтобы создать самодельные бомбы и установить их по всему городу.

Также он предпринял попытку нанять снайпера, чтобы убить папу Римского во время мессы. Однако тот оказался сотрудником ФБР под прикрытием и тогда Колон был задержан.

Мера наказания пока не назначена, однако, согласно американскому законодательству, Колону может грозить тюремный срок до 15 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Фото: 112.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...