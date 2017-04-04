В Актюбинской области ОПГ занималась контрабандой сжиженного газа за рубеж
4 апреля 2017, 10:08
На территории газосетевых организаций области проведены обыски и задержания причастных лиц.
В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся контрабандой и реализацией сжиженного газа за рубеж, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационный центр "Актобе акпарат".
В соответствии с поручением Правительства и акимата Актюбинской области, службой экономических расследований департамента государственных доходов области были проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия совместно с сотрудниками Главной транспортной прокуратуры РК, департамента Комитета национальной безопасности, ДВД области и линейным отделом внутренних дел.
В результате совместных действий на станции Актобе была пресечена деятельность преступной группы, совершившей экономическую контрабанду, незаконную транспортировку и реализацию в особо крупном размере «сжиженного газа», предназначенного для внутреннего потребления населением области, за пределы региона и за рубеж в третьи страны.
Оперативно-розыскные и следственные мероприятия (обыски, выемки, задержания причастных лиц) проведены на территории газосетевых организаций Актюбинской области.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Фото с сайта flickr.com
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