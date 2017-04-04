Российский борец укусил соперника на соревнованиях в Таллине

4 апреля 2017, 10:09

В итоге Валдеев за неспортивное поведение был дисквалифицирован, а победу присудили Христюку.

В Таллинне на соревнованиях Tallinn Open российский борец Матвей Валдеев укусил за руку эстонского соперника Макса Христюка. Видео инцидента размещено в аккаунте турнира в Facebook.

Борцы разыгрывали пятое место в весовой категории до 35 кг среди спортсменов 2004—2005 годов рождения, сообщает Zakon.kz.


В итоге Валдеев за неспортивное поведение был дисквалифицирован, а победу присудили Христюку.

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