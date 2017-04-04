В Петропавловске арест грозит девушке, севшей за руль пьяной и без прав

С начала года 8 североказахстанских пьяных водителей уже получили административные наказания в виде 20 суток ареста.

В СКО девушке грозит до 20 суток ареста за управление транспортом в нетрезвом виде , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





С начала года полицейскими Северо-Казахстанской области на дорогах Петропавловска и области выявлено более 17 тысяч нарушений.





С начала года на дорогах региона произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек погибли и 45 пострадало. Две аварии, в которых 5 человек получили ранения и один погиб, произошли по вине нетрезвых водителей. 4 происшествия на дорогах произошли по вине пьяных пешеходов.





334 водителя были задержаны полицейскими за управление транспортом в нетрезвом виде.





20 суток ареста грозит 27-летней жительнице Петропавловска. Она была задержана на улице Парковой в нетрезвом виде за рулем, при этом, не имея прав на вождение.





С начала года 8 североказахстанских пьяных водителей уже получили административные наказания в виде 20 суток ареста. 10 водителей понесли уголовную ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде. Это те, кто ранее уже были лишены прав за аналогичное правонарушение, однако повторно сели за руль подшофе.





За превышение скоростного режима, что также нередко становится причиной ДТП, привлечены к административной ответственности 816 водителей.