Джейкобс заявил о желании взять немедленный реванш у Головкина

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-2, 29 КО) заявил о желании взять реванш у чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает корреспондент сообщает корреспондент Vesti.kz.





Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и завершился победой Головкина единогласным решением судей. После боя Джейкобс, который побывал в нокдауне в четвертом раунде, заявил, что был уверен в своей победе.





"Я хочу реванш с Головкиным как можно скорее, но я знаю, что должен подождать. Между тем, кого бы фанаты хотели видеть моим следующим соперником?" - написал Джейкобс в своем твиттере.





Добавим, что в контракте боя Головкина и Джейкобса не было пункта о реванше. Однако после поединка казахстанец заявил о готовности предоставить американцу такую возможность.





После боя с Джейкобсом стало известно, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО). Стороны уже ведут переговоры по поединку, который, по слухам, может пройти 10 или 17 июня в Казахстане.





На сентябрь у Головкина намечен бой с обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), однако и он пока не утвержден.



