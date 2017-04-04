Под Каиром нашли остатки ранее неизвестной древнеегипетской пирамиды
4 апреля 2017, 10:17
Открытая часть пирамиды, возможно, представляет собой проход, который вел внутрь сооружения.
Египетские археологи обнаружили в районе Дахшур под Каиром остатки древней пирамиды, предположительно, времен XIII династии фараонов (XVIII — XVII века до нашей эры), передает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства по делам памятников древности Египта.
"Обнаруженная часть находится в хорошем состоянии, археологическая миссия продолжит работы в надежде обнаружить другие части пирамиды", — заявил руководитель центрального управления министерства по Каиру и Гизе Аля аш-Шахат.
Остатки постройки были обнаружены к югу от знаменитой "ломаной" пирамиды Снофру. Открытая часть пирамиды, возможно, представляет собой проход, который вел внутрь сооружения, а затем поднимался к поверхности земли и связывал наземные помещения. Археологи обнаружили также часть алебастровой таблички с иероглифами размером 17 на 15 сантиметров и обломки каменных блоков.
Дахшур, расположенный в 26 километрах от Каира, являлся некрополем египетских фараонов эпохи Древнего и Среднего царств. Там находятся несколько пирамид. Лучше всего сохранилась так называемая "ломаная" пирамида Снофру (примерно 2613-2589 гг до нашей эры).
Фото: 1egipet.ru
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