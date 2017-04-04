Канадский хоккеист будет выступать за сборную Казахстана

33-летний уроженец Оттавы провёл за «Барыс» два сезона подряд и теперь имеет право выступать за казахстанскую сборную

Как стало известно сайту Шайба.kz , канадский нападающий Мартен Сен-Пьер сыграет на сборную Казахстана. Хоккеист уже прибыл в расположение национальной команды и тренируется во втором звене с Романом Старченко.





Отметим, 33-летний уроженец Оттавы провёл за «Барыс» два сезона подряд и теперь имеет право выступать за казахстанскую сборную. Это уже пятый североамериканский легионер в составе национальной команды. Ранее за Казахстан были заиграны канадцы Кевин Даллмэн, Найджел Доус, Дастин Бойд и американец Брэндон Боченски.





Напомним, Мартен Сен-Пьер уже изъявлял желание выступать за сборную Казахстана на международных турнирах.





— Я никогда не играл на уровне сборных. Было бы неплохо попробовать сделать это в Казахстане. Канадцы Найджел Доус, Дастин Бойд и Кевин Даллмэн уже заиграны за сборную Казахстана. Если будет интерес к моей кандидатуре, я был бы рад представлять эту страну, — рассказал хоккеист.





В НХЛ Мартен Сен-Пьер выступал за «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс», за которые в общей сложности провёл 39 матчей и набрал 8 (3+5) очков.





В КХЛ он защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», загребского «Медвешчака» и астанинского «Барыса», а также мытищинского «Химика» в Суперлиге. За эти клубы канадский центрфорвард сыграл 198 матчей и набрал 103 (33+70) очка.

Также Мартен Сен-Пьер играл в ОХЛ, АХЛ, чемпионатах Финляндии, Австрии и Швейцарии. Рост хоккеиста — 175 сантиметров, вес — 84 килограмма, хват клюшки — левый.





Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдёт с 22 по 28 апреля в Киеве. За две путёвки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.



