Димаш Кудайбергенов оказал помощь воспитанникам детского дома в Китае
4 апреля 2017, 10:17
Димаш подарил маленьким воспитанникам этого детского дома карандаши, бумагу, подушки, одеяла и другие необходимые в повседневной жизни вещи.
Димаш Кудайбергенов помог воспитанникам детского дома «SOS» в китайском городе Тиянжин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сведениям китайского сайта hazharas.com, Димаш подарил маленьким воспитанникам этого детского дома карандаши, бумагу, подушки, одеяла и другие необходимые в повседневной жизни вещи.
«Помощь сиротам - это долг всего нашего общества, я и впредь буду помогать им, чтобы они росли без нужды», - заявил Димаш Кудайбергенов. Руководство детского дома выразило благодарность казахстанскому исполнителю и вручило специальное благодарственное письмо. Отметим, что этот детский дом в Тиянжине является самым большим отделом международной сети детских домов «SOS». Здесь проживает 132 ребенка.
Перевод: Серик Сабеков
Фото с сайта inform.kz
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