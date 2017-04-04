Димаш Кудайбергенов оказал помощь воспитанникам детского дома в Китае

Димаш подарил маленьким воспитанникам этого детского дома карандаши, бумагу, подушки, одеяла и другие необходимые в повседневной жизни вещи.

Димаш Кудайбергенов помог воспитанникам детского дома «SOS» в китайском городе Тиянжин, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





По сведениям китайского сайта hazharas.com, Димаш подарил маленьким воспитанникам этого детского дома карандаши, бумагу, подушки, одеяла и другие необходимые в повседневной жизни вещи.





«Помощь сиротам - это долг всего нашего общества, я и впредь буду помогать им, чтобы они росли без нужды», - заявил Димаш Кудайбергенов. Руководство детского дома выразило благодарность казахстанскому исполнителю и вручило специальное благодарственное письмо. Отметим, что этот детский дом в Тиянжине является самым большим отделом международной сети детских домов «SOS». Здесь проживает 132 ребенка.





Перевод: Серик Сабеков