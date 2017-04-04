«Кайрат» признали самым дорогим клубом казахстанской Премьер-Лиги

В этом сезоне алматинский «Кайрат» - самый дорогой клуб казахстанской Премьер-Лиги по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, сообщает Sports.kz





Общая трансферная стоимость всех футболистов «Кайрата» - 20,58 миллиона евро. На втором месте по этому показателю расположилась «Астана» - 18,9 миллиона. Тройку самых дорогих клубов КПЛ замыкает «Ордабасы» - 11,4 миллиона.





Весь список клубов КПЛ, исходя из их стоимости, выглядит так:

1. «Кайрат» - 20,58 млн

2. «Астана» - 18,9 млн

3. «Ордабасы» - 11,4 млн

4. «Актобе» - 10,9 млн

5. «Тобол» - 9,85 млн

6. «Иртыш» - 7,95 млн

7. «Атырау» - 7,15 млн

8. «Тараз» - 6,08 млн

9. «Кайсар» - 5,88 млн

10. «Шахтер» - 5,7 млн

11. «Окжетпес» - 5,35 млн

12. «Акжайык» - 4,88 млн.





Фото: sports.kz







