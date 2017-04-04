Поиски пропавшего после взрывов в Санкт - Петербурге казахстанца продолжаются

Тело принадлежало другому человеку. Подтвержденных сведений о том, что Максим есть среди погибших или пострадавших, нет.

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков прокомментировал ситуацию по поиску казахстанского студента, пропавшего после взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Все то же самое. Его (Максима Арышева - прим.) поиски продолжаются. Пока нет ( тело не обнаружено - Прим.). Из тех тел, которые уже опознаны, граждан Казахстана нет. Среди пострадавших тоже. Пока подтвержденных сведений о том, что среди пострадавших есть граждане Казахстана, нет. Ждем обновленной информации», - сказал он в кулуарах правительства РК.





При этом А. Жайнаков уточнил, что М. Арышев пропал после сообщения о взрыве в метро.





«По Арышеву: Арышев Максим, студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета пропал без вести после сообщения о взрывах и, в принципе, с того времени ведутся его поиски», - пояснил он.





Представитель МИД добавил, что была информация, что среди погибших может быть его тело.





«Но после осмотра нашим генеральным консулом и родственниками информация не подтвердилась. Тело принадлежало другому человеку. Поэтому пока подтвержденных сведений о том, что Максим есть среди погибших или пострадавших, нет. Работа по выяснению продолжается», - заключил А. Жайнаков.





Напомним, ранее появилась информация о возможном участии 22-летнего казахстанца в организации теракта.





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Ксения Давыдова, Астана