Поиски пропавшего после взрывов в Санкт - Петербурге казахстанца продолжаются
4 апреля 2017, 10:40
Тело принадлежало другому человеку. Подтвержденных сведений о том, что Максим есть среди погибших или пострадавших, нет.
Глава пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков прокомментировал ситуацию по поиску казахстанского студента, пропавшего после взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент Zakon.kz.
«Все то же самое. Его (Максима Арышева - прим.) поиски продолжаются. Пока нет ( тело не обнаружено - Прим.). Из тех тел, которые уже опознаны, граждан Казахстана нет. Среди пострадавших тоже. Пока подтвержденных сведений о том, что среди пострадавших есть граждане Казахстана, нет. Ждем обновленной информации», - сказал он в кулуарах правительства РК.
При этом А. Жайнаков уточнил, что М. Арышев пропал после сообщения о взрыве в метро.
«По Арышеву: Арышев Максим, студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета пропал без вести после сообщения о взрывах и, в принципе, с того времени ведутся его поиски», - пояснил он.
Представитель МИД добавил, что была информация, что среди погибших может быть его тело.
«Но после осмотра нашим генеральным консулом и родственниками информация не подтвердилась. Тело принадлежало другому человеку. Поэтому пока подтвержденных сведений о том, что Максим есть среди погибших или пострадавших, нет. Работа по выяснению продолжается», - заключил А. Жайнаков.
Напомним, ранее появилась информация о возможном участии 22-летнего казахстанца в организации теракта.
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Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта BNews.kz
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