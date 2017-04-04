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Новости за сегодня

Определены стоимость и объемы дизтоплива для фермеров на 2017 год

 

3 апреля 2017 года в Службе Центральных Коммуникаций состоялся брифинг, посвященный вопросу обеспечения казахстанских сельхозтоваропроизводителей (СХТП) удешевленным дизельным топливом для проведения весенне-полевых работ в 2017 году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СЦК.

В мероприятии приняли участие вице-министр энергетики РК Асет Магауов, Заместитель Генерального директора по операционному управлению ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» Нуркен Мурзагалиев и Директор по логистике ТОО «Гелиос» Нам Артур.

Министерство сельского хозяйства РК ежегодно совместно с акиматами областей определяет объемы потребности СХТП республики в нефтепродуктах и вносит в Министерство предложения об объемах поставок дизтоплива для СХТП на проведение посевных и уборочных работ.

На сегодняшний день Министерством энергетики РК совместно с Министерством сельского хозяйства РК (МСХ РК) утвержден «График закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы». Утвержденный График направлен на исполнение в адрес Управлений сельского хозяйства акиматов областей от имени МСХ РК и в адрес ресурсодержателей от имени Министерства энергетики РК.

Управления сельского хозяйства акиматов областей на своем уровне определяют операторов.

Относительно полевых работ отмечаем, что в рамках утвержденного Графика поставки дизельного топлива для полевых работ 2017 года в адрес СХТП выделено 375 тысяч тонн, в том числе АНПЗ - 79,0 тыс. тонн, ПНХЗ - 233 тыс. тонн и ПКОП 63,0 тыс. тонн.

В соответствии с заявкой МСХ РК, потребность в дизельном топливе удовлетворена в полном объеме.

Рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ на март и апрель месяц 2017 года (основанная на текущем уровне цен) составляет 127 000 тенге/тонна (105,4 тенге/литр) (включая НДС) (на условиях FCA - станция отгрузки). С учетом транспортировки и хранения цена дизтоплива для СХТП составит 117-123 тенге/литр в зависимости от региона поставки.

Среднерозничная цена ДТ на АЗС РК составляет 131 тенге/литр (на 24 марта т.г.). Отмечаем, что последующая цена ДТ для СХТП будет рассчитана с учетом сложившейся конъюнктуры рынка на период май и июнь 2017 года.

При плане на март месяц т.г. в объеме 148 тыс. тонн отгрузка составила 117,3 тыс. тонн, или 79,3% исполнения от Плана (по состоянию на 31 марта т.г.).

Министерство осуществляет ежесуточный контроль за отгрузкой дизельного топлива в адрес СХТП.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Закона РК «Об обороте нефтепродуктов» оптовые поставщики нефтепродуктов и розничные реализаторы нефтепродуктов обязаны отдавать приоритет при реализации нефтепродуктов производителям сельскохозяйственной продукции.

 

4 апреля 2017, 10:33
Источник, интернет-ресурс: Службы центральных коммуникаций при Президенте РК

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