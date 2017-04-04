Радиационная безопасность Семея зависит от ввода центра ядерной медицины

Отделение радиоизотопной диагностики и терапии радиологического центра в Семее должно было запуститься еще несколько лет назад. За это время могла быть спасена не одна жизнь. В мертвом режиме работа стоит из-за вопиющего факта – была установлена небезопасная система хранения и сбора жидких радиоактивных веществ. Какая судьба ждет центр, решает республиканская комиссия.





С открытием отделения радиоизотопной диагностики и терапии Семей должен был стать – центром, куда для лечения онкологических заболеваний, съезжались бы жители со всех регионов страны и соседних стран. Радиотерапию в нем могут пройти 600 человек в год, а обследование 3 тысячи. Но запустить это уникальное учреждение не удается еще с 2013 года. Всему виной ошибки генерального подрядчика ТОО «ИртышГЭСстрой» и субподрядной организации АО «Медтехника». Выяснилось, что создание системы сбора и хранения ЖРО (жидких радиоактивных отходов) велось не по разработанному проекту. Нет даже трапов, лестниц, вентиляции, а пластиковые контейнеры от напора воды могут лопнуть.









Сотрудники центра утверждают, что его эксплуатация с непроектной системой ЖРО опасна для жизни пациента, медперсонала и окружающей среды. Поддерживает позицию врачей и глава региона Даниал Ахметов. По его инициативе для того, чтобы поставить точку в этом деле в Семей прибыла специальная комиссия во главе с вице-министром здравоохранения РК Алексеем Цой. В её состав вошли руководители и представители Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, Национального ядерного центра, Института ядерной безопасности и экологии, Ульбинского металлургического завода, НИИ онкологии и радиологии и многие другие специалисты.









- Мы были здесь в составе комиссии еще в 2015 году и тогда установили, что генподрядчик и субподрядчик не выполнили свои обязательства. В системе жидких радиоактивных отходов не соблюдены нормы радиационной безопасности. К сожалению, прошло два года, но ничего не изменилось. Мы должны вынести решение - демонтировать систему или запустить работу, но уже с первого взгляда видно, что она не соответствует стандартам безопасности, - сказал Алексей Цой.





Судьбу центра ядерной медицины в Семее решали не на одном судебном заседании. Но судьи не принимают доводы экспертов, которые говорят, что систему жидких радиоактивных отходов нужно устанавливать заново. К сожалению, тома по этому делу растут, а сдвижек в пользу нуждающегося населения нет.









По словам директора Восточно-Казахстанского Регионального онкологического диспансера г. Семей Марата Сандыбаева, открытие отделения радиоизотопной диагностики и терапии ждут все казахстанцы.

-У нас есть врачи, прошедшие обучение для работы на этом оборудовании, но из-за халатного отношения подрядчиков все стоит. Мы надеемся, что благодаря решению комиссии, в составе которой есть даже вице-министр здравоохранения, наша проблема решится, - сказал Марат Сандыбаев