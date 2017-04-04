В Карагандинской области осложнилась ситуация с паводками

Ранее глава МВД РК отмечал, что угроза большой воды сохраняется в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что сейчас власти принимают необходимые меры по усилению профилактической работы с населением по обеспечению соблюдений всех мер безопасности и продолжается непрерывный мониторинг паводковой ситуации, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК), в связи со снеготаянием, большими осадками серьезно осложнилась ситуация в Карагандинской области», - сказал он на заседании правительства.

По его словам, буквально вчера с акимом области был совершен облет региона.





«Всего подтоплено 33 жилых дома в семи населенных пунктах, эвакуировано 397 человек. Принятыми мерами сегодня все дома освобождены от воды. Вернулись к местам проживания 361 человек. Всего по республике было подтоплено 40 жилых домов в 10 населенных пунктов - это в Карагандинской, Павлодарской, ВКО. В целом по стране подтоплено 46 участков дорог, из них 43 автомобильных и 3 железнодорожных», - перечислил глава ведомства.





«В настоящее время размывы на трех жд участках дорог восстановлены, движение поездов восстановлено. Движение автомобильных дорогах в основном восстановлено. Остаются пока 10 участков, где ведутся аварийные работы», - добавил К. Касымов.





По его словам, сейчас озабоченность вызывает ситуация в СКО и в Костанайской области.





«По прогнозу гидрометра эти регионы находятся в зоне высокого риска подтопления. В связи с этим мы сейчас все силы перебрасываем в эти регионы. К сожалению, не обошлось без жертв. В Каркаралинском районе Карагандинской области 31 марта при попытке преодолеть перелив дороги был смыв с дороги в кювет с водой - глубина 2 метра, автомобиль УАЗ с пассажирами. Самостоятельно выбрались 11 человек, трое утонули, тела были извлечены из воды», - напомнил он.





В этом же районе 2 апреля, пренебрегая мерами предосторожностями, двое граждан пытались переправиться на лошадях через реку и утонули, отметил министр.





«В настоящее время проводим поиски их тел. Сейчас мы принимаем меры по усилению профилактической работы с населением по обеспечению соблюдений всех мер безопасности и продолжаем непрерывный мониторинг паводковой ситуации», - заключил К. Касымов.





Ксения Давыдова, Астана