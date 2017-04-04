Португальский футболист отправил судью в нокаут ударом ноги в голову
4 апреля 2017, 10:54
Арбитр упал, но его миогм подняли с газона.
Нападающий португальского клуба Канелас Марко Гонсалвеш в матче региональной лиги ударил арбитра коленом в лицо, за что получил пожизненную дисквалификацию, сообщает Goal.com.
Началось все с того, что футболист "Канелаша 2010" Марко Гонсалвеш получил красную карточку за грубую игру. Гонсалвешу это не понравилось и он принялся выяснять отношения с арбитром. Перепалка, в которой были замешаны еще два игрока "Канелаша", завязалась не на шутку и тогда Марко ударил судью коленом в голову. Арбитр упал, но его миогм подняли с газона.
"Игрок из команды соперника оскорбил мою мать и я просто толкнул его, а не бил. Однако он упал и начал ныть, как ребенок. Затем подбежал арбитр. Я не помню, чтобы бил его коленом в лицо. Если это на самом деле произошло, я хочу искренне извиниться за свое поведение. Но я не виноват. Соперник оскорбил меня и он является виновником того инцидента", – оправдывается Гонсалвеш.
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