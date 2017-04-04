В Баку Назарбаев и Алиев провели переговоры в расширенном составе

В понедельник, 3 апреля, в Баку, столице Азербайджанской Республики, состоялись переговоры президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы Азербайджана Ильхама Алиева в расширенном составе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи главы двух государств обсудили широкий круг вопросов сотрудничества двух стран, включая политическое взаимодействие, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения.

- Экономика является базисом любого государства. Договоренности в различных отраслях, в частности, транспортно-коммуникационной сфере сулят большие возможности для наших государств, - отметил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в принятом совместном заявлении обозначены стратегические пути развития двусторонних отношений.

- Мы обсудили все вопросы, стоящие на повестке дня. Подготовленные к подписанию документы являются своего рода этапом в развитии наших отношений. Полагаю, есть реальная возможность существенного поднятия товарооборота между нашими странами, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул заинтересованность нашей республики во всестороннем взаимодействии с Баку, для расширения которого имеется необходимый потенциал. При этом локомотивом двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество.

- В нашей стране проживает большое количество этнических азербайджанцев - граждан Казахстана. Эти люди, создавая свои предприятия, занимаясь бизнесом, выступают в качестве своеобразного «моста» между двумя государствами, способствуя дальнейшему укреплению дружеских взаимоотношений, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент Казахстана обратил внимание на вопросы расширения гуманитарных связей, которые также рассматривались в ходе переговоров.

- Необходимо уделить должное внимание вопросам обмена студентами, проведения дней культур в обеих странах. Это послужит подъему этих связей на совершенно новый уровень, - сказал Глава государства.

В свою очередь, Президент Азербайджана подчеркнул, что избрание Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН служит показателем признания роли Казахстана на мировой арене и лично авторитета Нурсултана Назарбаева.

- Ваши инициативы не только регионального, но и мирового масштаба заслуживают большого уважения. Мы выражаем удовлетворение развитием наших двусторонних отношений. Сегодняшний конструктивный обмен мнениями показывает схожесть позиций по многим обсуждаемым вопросам, - отметил И.Алиев.

Лидер Азербайджана акцентировал также внимание на позитивной динамике развития двустороннего экономического сотрудничества.

- Мы видим положительные результаты по итогам инвестиционной деятельности двух государств. В свою очередь, данная деятельность будет стимулировать развитие сферы малого и среднего бизнеса, - сказал Президент Азербайджана.