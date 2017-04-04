Сагинтаев о паводках: Мы людей теряем. Обидно

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев считает, что необходимо применять запрещающие меры для обеспечения безопасности казахстанцев во время паводковой ситуации, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Конечно, печально, что мы людей потеряли. Понятно, что разные ситуации, разные обстоятельства и беспечность людей. Хотя и предупреждали, как мы слышали из доклада (министра внутренних дел РК), и с министром до этого переговаривали. Но, тем не менее, мне кажется, если ситуация в каком-то регионе, в каком-то населенном пункте складывается сложная, то нельзя нам ограничиваться простым предупреждением. Надо уже ставить посты, запрещать», - сказал он на заседании правительства.





Б. Сагинтаев подчеркнул, что «это же элементарные вещи».





«Люди всегда надеются на авось, что его не затронет. Психология человека вот такая. Пока жестко не скажешь: запрещено, нельзя выезжать, автомобилям нельзя выезжать, людям нельзя выезжать, в степи ситуация такая. Мне кажется, где-то упускаем работу, хоть каждую неделю обсуждаем, селекторы проводим, где-то все равно такие моменты появляются, и мы людей теряем. Обидно», - заметил глава Кабмина.





Он поручил акимам и госорганам держать ситуацию по паводкам в регионах на контроле.





«Уважаемые коллеги, на местах прошу держать ситуацию на контроле, Калмуханбет Нурмуханбетович, координация за Аскаром Узакпаевичем (Маминым, первый заместитель премьер-министра РК)», - заключил Б. Сагинтаев.





Ксения Давыдова, Астана