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Новости за сегодня

Назарбаев внес поправки в Указ о функционировании нацвалюты

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписанным Указом внес изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 6, cт. 56; 2009 г., № 33, ст. 308; 2011 г., № 60, ст. 850) следующее изменение: пункт 4 исключить», - говорится в тексте документа.

Указ Президента «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» регламентирует порядок изъятия из обращения тиынов. Пункт 4 гласит: «Порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка Республики Казахстан».

 

4 апреля 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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