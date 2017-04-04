Назарбаев внес поправки в Указ о функционировании нацвалюты

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписанным Указом внес изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года № 549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 6, cт. 56; 2009 г., № 33, ст. 308; 2011 г., № 60, ст. 850) следующее изменение: пункт 4 исключить», - говорится в тексте документа.

Указ Президента «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» регламентирует порядок изъятия из обращения тиынов. Пункт 4 гласит: «Порядок изъятия из денежного обращения наличных тиынов, а также приема и обмена наличных тиынов на тенге устанавливается правлением Национального Банка Республики Казахстан».