Назарбаев посетил в Актау многофункциональный спорткомплекс «Спортклуб Маңғыстау-Арена»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил в Актау многофункциональный спортивный комплекс «Спортклуб Маңғыстау-Арена», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время посещения Глава государства ознакомился с деятельностью спортивного объекта и осмотрел зал для занятий борьбой и многофункциональный зал.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями спортивной общественности города, в числе которых были многократный чемпион и рекордсмен СССР в спринте А.Туяков, серебряный призёр чемпионатов мира по боксу и Олимпийских игр А.Ниязымбетов, а также другие прославленные спортсмены, тренеры и ветераны спорта.

Спортсмены поблагодарили Главу государства за всесторонне оказываемую поддержку и постоянную заботу.

Комплекс построен на спонсорские средства и предназначен для занятий футболом, баскетболом, волейболом, имеются залы для единоборств и легкоатлетических занятий.