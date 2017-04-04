Жители Уэльса ищут объяснение массовому суициду гигантских медуз

Эксперты говорят о том, что медузы часто выбрасываются на берег, когда температура воды возрастает.

На прошлой неделе к берегам Гуинета в Уэльсе вынесло большое количество мёртвых гигантских медуз. Это явление привлекло внимание не только местных жителей и СМИ, но и учёных , пишет , пишет Life.ru





Хелен Дэвис прогуливалась по побережью Портмадога вместе со своей шестилетней дочерью, когда увидела, что весь берег покрыт гигантскими медузами. На маленьком участке песчаного пляжа они насчитали 62 штуки.





Публикация от Lauren Clark (@lozliz7) Мар 25 2017 в 9:13 PDT





"Это было очень грустное зрелище, но у меня не было никаких подручных инструментов, чтобы выбросить медуз в воду и спасти от смерти".





Эксперты говорят о том, что медузы часто выбрасываются на берег, когда температура воды возрастает. Ещё одна версия такого странного поведения морских существ гласит, что они в больших количествах приближаются к берегу, чтобы погреться, а на сушу их выбрасывает прилив.



