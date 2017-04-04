«Сенсационное» решение казахстанцем задачи древности назвали ложью

Павел Экснер опроверг информацию о решении казахстанцем Акылбеком Копжасаровым одной из трёх знаменитых задач древности. Об этом он сообщил в ответе на запрос МИА «Казинформ»





«Я не буду выступать от Комитета Филдсовской премии, однако любая работа должна пройти стандартный экспертный обзор. Я не знаю, лжец ли этот молодой человек или кто-то подшутил над ним, но если кто-то утверждает, что результат был подтвержден Европейским математическим обществом - это откровенная ложь. Игнорируйте такие мистификации», - ответил на запрос агентства Павел Экснер.





Напомним, в казахстанских СМИ была опубликована информация о том, что 20-летний Акылбек Копжасаров из Атырауской области решил одну из трёх знаменитых задач древности - Задачу о трисекции угла. Утверждалось, что якобы этот факт уже подтверждён комитетом Филдсовской премией и Европейским математическим сообществом.





Ардак Джанузакова