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«Сенсационное» решение казахстанцем задачи древности назвали ложью

4 апреля 2017, 11:17

Президент Европейского математического общества предположил, что над Акылбеком Копжасаровым подшутили.

Павел Экснер опроверг информацию о решении казахстанцем Акылбеком Копжасаровым одной из трёх знаменитых задач древности. Об этом он сообщил в ответе на запрос МИА «Казинформ».

«Я не буду выступать от Комитета Филдсовской премии, однако любая работа должна пройти стандартный экспертный обзор. Я не знаю, лжец ли этот молодой человек или кто-то подшутил над ним, но если кто-то утверждает, что результат был подтвержден Европейским математическим обществом - это откровенная ложь. Игнорируйте такие мистификации», - ответил на запрос агентства Павел Экснер.

Напомним, в казахстанских СМИ была опубликована информация о том, что 20-летний Акылбек Копжасаров из Атырауской области решил одну из трёх знаменитых задач древности - Задачу о трисекции угла. Утверждалось, что якобы этот факт уже подтверждён комитетом Филдсовской премией и Европейским математическим сообществом.

Ардак Джанузакова
Фото с сайта inform.kz

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