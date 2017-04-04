Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,64 (-0,85), EURKZT_TOD = 333,80
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с выходным днем 04 апреля в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших) торги китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 312,64 тенге за доллар (-0,85 тенге), объем торгов - 81 350 тыс. USD (+41 450 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 333,80 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро.
По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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