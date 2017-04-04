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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,64 (-0,85), EURKZT_TOD = 333,80

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге  (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)  и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с выходным днем 04 апреля  в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших) торги  китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE  не проводились. Для указанных инструментов данная сессия является  основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE. 

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил  312,64 тенге за доллар (-0,85 тенге), объем торгов - 81 350 тыс. USD  (+41 450 тыс. USD). 

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. 

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 333,80 тенге  за евро, объем торгов - 100 тыс. евро. 

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было.  На момент закрытия котировки отсутствовали. 

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего  значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если  на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было  или торги им не проводились, тренд не указывается.    

4 апреля 2017, 11:17
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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