Анализ чрезвычайных ситуаций в Казахстане за 2016 год

Количество чрезвычайных ситуаций в Казахстане сокращается. За 2016 год таких случаев было на 5% меньше, чем в 2015 году. Число погибших в ЧС уменьшилось на 3%.

Ежегодно в стране регистрируется в среднем 17,7 тыс. чрезвычайных ситуаций, приносящих порядка 5,5 млрд тенге материального ущерба. В них ежегодно страдают 4,2 тыс. человек, из которых погибают 1,3 тыс. - 31% пострадавших.

По данным МЧС РК, за 2016 год в стране зафиксировано 16 823 ЧС, что на 4,8% меньше уровня предыдущего года. Происшествия техногенного характера в общем количестве ЧС составили 88% или 14 762 случая, сократившись на 1,7% к 2015 году. Происшествия природного характера сократились на 22,7% до 2 061 случая.

Численность пострадавших сократилась на 10% к 2015 году и составила 3 691 человек. Из них число погибших снизилось на 3,3% до 1 196 человек. В техногенных происшествиях число погибших увеличилось с 684 до 728 человек. От природных явлений погибло 468 человек - 553 было годом ранее.

Большая часть жертв от ЧС погибла в водоемах. Ежегодно на водоемах гибнет в среднем 484 человека - 37% от всех смертельных происшествий. За 2016 год на водоемах страны погибли 451 человек, что на 16,3% меньше 2015 года. Большинство таких случаев приходится на ЮКО - 76 человек, ВКО - 50 человек и на Алматинскую область - 49 человек.

В связи с сокращением числа ЧС, материальный ущерб сократился на 17% к 2015 году и составил 3,4 млрд тенге - 4,1 млрд годом ранее. Из которых 95% берут на себя производственные и бытовые пожары. За 2016 год материальный ущерб от пожаров составил 3,3 млрд тенге или минус 18,4% к 2015 году.

Ежегодно 96% происшествий техногенного характера в стране составляют производственные и бытовые пожары, регистрируются в среднем 14,5 тыс. пожаров. Пострадавших в пожарах насчитывается в среднем 987 человека, из которых 402 человека или 40% погибают. За 2016 год в стране зафиксировано 14 192 пожара. По сравнению с 2015 годом количество пожаров сократилось на 1,8%.

К основным объектам возникновения пожаров относится: жилой сектор - 68,1%, транспортные средства - 15,7%, предприятия торговли - 3,4%

13% всех пожаров приходится на Карагандинскую область - 1 777 случаев за 2016 год (+4% к 2015 году). 12% приходится на ВКО - 1 716 случаев (-9%). 11% на Алматинскую область - 1 620 случаев (-5%). На Костанай 8% - 1 154 случая (+7%), на Павлодар 7% - 925 случаев (-3%).

Также ежегодно 60% происшествий природного характера составляют опасные инфекционные заболевания, фиксируется в среднем 1,5 тыс. случаев в которых страдает в среднем 1 779 человек, из которых 9 погибают. За 2016 год было зафиксировано 1 198 случаев, что на 17% меньше предыдущего года. Пострадало 1 305 человек, из них погибло 13 (на 3 человека больше 2015 года).

Объем премий по страхованию от несчастных случаев в 2016 году составил 6,9 млрд тенге, сократившись за год на 31%. На страхование жизни казахстанцы в прошлом году потратили 26,8 млрд тенге (+14,5%), и 21,9 млрд тенге на страхование на случай болезни (+8,4%).

За 2016 год сумма заработанных страховых премий по добровольному имущественному страхованию составила 72,3 млрд тенге, увеличившись на 7% к 2015 году. Основное количество премий приходится на недвижимость и авто. Сумма премий по страхованию недвижимости составила 33,1 млрд тенге (+15%), по авто 16 млрд тенге (+4%).

Отметим, что в 2017 в Казахстане запускается проект Всемирного Банка до 2020 года направленный на развитие современной инфраструктуры страхования от природных катастроф, которая поддержит запуск доступных, инновационных продуктов страхования в Казахстане. В качестве займа у Всемирного Банка привлечены средства в размере $5 млн, из которых в текущем году будет выделено $2 млн.