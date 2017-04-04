Экс-гендиректор ФК «Актобе» Васильев получал зарплату в размере 4 млн тенге
4 апреля 2017, 11:27
В ходе судебного заседания Васильев и Маханов не согласились с предъявленным им обвинением. Васильев даже обратился с просьбой о прекращении дела.
Началось судебное заседание по делу бывшего генерального директора футбольного клуба «Актобе» Дмитрия Васильева и бывшего руководителя Актюбинского областного управления физкультуры и спорта Ескендирбека Маханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Помощник областного прокурора Елюбек Таласов зачитал обвинительное заключение по коррупции в ФК «Актобе».
Из материалов дела следует, что бывший генеральный директор клуба Дмитрий Васильев в марте—ноябре 2016 года выписывал премии и допустил коррупцию.
«Дмитрий Васильев, исполняя обязанности генерального директора ФК „Актобе“ допустил ряд нарушений законности. Он был назначен на должность гендиректора в декабре 2015 года. В его обязанности входили организация производственно-хозяйственных и финансовых работ.
Он был обязан обо всей проведенной работе отчитываться перед руководителем областного управления физкультуры и спорта Ескендирбеком Махановым и сдавать акты.
В прошлом году на работу клуба было выделено 2 миллиарда тенге. Маханов, в обязанности которого входило проверять исполнение работ, не придавал ничему значения и в марте—сентябре 2016 года по договору „О государственных закупках“ перечислил 1 миллиард 665 миллионов 679 тысяч тенге. Таким образом, он создал условия Васильеву для беспрепятственного расходования бюджетных средств», — сказал прокурор на судебном заседании.
В ходе заседания было установлено, что после ухода бывшего руководителя управления А.Кулмагамбетова Маханов зарегистрировался в качестве члена ФК «Актобе»,
В качестве члена общества он присутствовал на играх Будапешт-Актобе, Атырау-Актобе, вместе с футболистами летал спецрейсами, расходовал государственные деньги. Таким путем он нанес государству ущерб в размере 1 миллион 94 тысячи тенге.
Выяснилось, что размер премий для сотрудников ФК «Актобе» должен был решать совет директоров. В 2015 году документ по выделению премий рассматривался, а в 2016 году совет директоров решил, что принимать такое решение не нужно. Потому, что в футбольном сезоне 2016 года на команду «Актобе» не было возложено высоких обязательств, не было установлено требований по вхождению в число победителей.
«Васильев об этом решении знал и, тем не менее, назначил премии. На банковские счета членов клуба им было перечислено 240 миллионов тенге. В том числе, себе он выделил 21 миллион 150 тысяч тенге», — сказал прокурор Е.Таласов.
На совете директоров Ескендирбек Маханов, незаконно вошедший в совет, назначил генеральному директору Дмитрию Васильеву вместо 350 тысяч тенге зарплату в размере 4 миллионов тенге.
«Зарплата генерального директора составляла 4 миллиона тенге. Таким образом, с декабря 2015 года до октября 2016 года Васильеву было перечислено 40 миллионов 315 тысяч тенге. Ущерб — 36 миллионов 500 тысяч тенге. Кроме того, в июле 2016 года была выдана премия в размере 10 миллионов 980 тысяч тенге», — сказал прокурор.
В ходе судебного заседания Васильев и Маханов не согласились с предъявленным им обвинением. Васильев даже обратился с просьбой о прекращении дела.
Напомним, бывший директор ФК «Актобе» Дмитрий Васильев обвиняется по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата доверенного чужого имущества». Бывший руководитель областного управления физкультуры и спорта Ескендирбек Маханов обвиняется по той же статье, кроме того, по статье «Превышение власти или должностных полномочий».
Фото Today.kz
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