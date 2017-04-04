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Средневековые англичане боролись с зомби-апокалипсисом

4 апреля 2017, 11:27

Жутковатую находку сделали британские археологи.

Средневековые жители английского графства Северный Йоркшир расчленяли тела своих мертвых земляков, чтобы те не превращались в зомби. Жутковатую находку сделали британские археологи, пишет портал "Моя планета" со ссылкой на Daily Mail.

Останки были найдены в яме возле заброшенной деревни Уоррэм Перси. На костях были найдены следы разделки и воздействия огня. Бедренные кости мертвецов ломали пополам, а головы отделяли от туловища. Затем трупы сжигали на огне. Всего было найдено 10 скелетов с характерными отметинами.

Это первая подобная находка в Англии и вообще в Западной Европе, отмечают довольные результатом исследователи из Университета Саутгемптона. Ранее подобные останки, изувеченные борцами с вампирами, находили только на Востоке этой части света.

Средневековые литературные памятники сохранили для нас данные о верованиях людей той эпохи в то, что некоторые их покойники могут встать из могил. Одним из признаков будущего вампира была его злая натура при жизни. Те, кто знали такого человека, боялись, что и после смерти он может навредить своим соседям.

Фото: moya-planeta.ru

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