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Новости за сегодня

Как выпускники будут сдавать итоговую аттестацию для получения аттестата и знака «Алтын белгі»

 

В Министерстве образования и науки РК рассказали выпускникам школ и их родителям о процедуре сдачи итоговой аттестации для получения аттестата и знака «Алтын белгі», передает Zakon.kz

Как сообщается, итоговую аттестацию для получения аттестата и знака «Алтын белгі» будут сдавать все выпускники школ без исключения. 1 февраля была создана экзаменационная комиссия, в состав которой вошли учителя-предметники, представители родительских комитетов и общественных организаций. До 1 марта комиссия сформировала списки выпускников, сдающих итоговую аттестацию.

Материалы экзаменационных работ будут разработаны Минобразования и науки до 23 мая, а до 27 мая управления образования на местах доставят экзаменационные материалы до каждой школы.

В итоговую аттестацию войдут 4 обязательных предмета и 1 - по выбору:

- Родной язык и литература - эссе (письменно); время - 3 часа; на выбор выпускников будут предложены 10 тем: 5 литературных и 5 свободных;

- Алгебра и начала анализа - письменно; время - 5 часов;

- История Казахстана - устно; 30 билетов по три вопроса. На подготовку ответа дается 20 минут;

- Казахский язык в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения. Русский язык в школах с казахским языком обучения - тестирование, 40 вопросов, разделенных на три блока: лексика и грамматика, аудирование и чтение;

- Предмет по выбору: физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иностранный язык - тестирование, 40 тестовых заданий.

Итоговая аттестация будет проводиться с 29 мая по 9 июня 2017 года.

 

4 апреля 2017, 11:19
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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