ЕЭК опубликовала «Белую книгу», содержащую информацию о согласованных препятствиях на внутреннем рынке ЕАЭС

О препятствиях на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и планах по их устранению говорится в докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС»​, так называемой «Белой книге». 31 марта она опубликована на официальном сайте ЕЭК.

«Информационная открытость и прозрачность деятельности Комиссии - еще один шаг на пути устранения препятствий на внутреннем рынке Союза», - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

В докладе приведена выработанная ЕЭК совместно с государствами-членами терминология препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы на внутреннем рынке Союза. Под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения - это препятствия, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза. Изъятия - это предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза.

Всего в «Белой книге» зафиксировано 60 согласованных всеми странами-участницами препятствий, существующих на внутренних рынках Союза. 17 из них - изъятия, 34 - ограничения, а оставшиеся 9 - барьеры.

Совет ЕЭК принял решение о рассмотрении вопросов, связанных с согласованием препятствий из реестра на каждом заседании, в результате чего их перечень будет постоянно обновляться.

В документе также содержится информация о методах и механизмах по ликвидации препятствий. Основными станут планы мероприятий - «дорожные карты» с установленными сроками устранения конкретных изъятий и ограничений каждой страной ЕАЭС. Первую «дорожную карту» планируется представить на Евразийский межправительственный совет уже летом этого года.

Среди существующих барьеров в документе упоминается, например отсутствие на веб-портале государственных закупок Министерства финансов Республики Армения необходимой информации о закупках, в том числе на русском языке. Республика уже проводит работу по размещению информации по государственным закупкам в объеме, установленном Договором о ЕАЭС.

Препятствия в сфере государственных закупок зафиксированы и в России: ограничен доступ поставщиков программного обеспечения других государств-членов. Правительство Российской Федерации разработало соответствующий законопроект, который позволит участвовать в процедурах закупок разработчикам из стран Союза наравне с российскими компаниями.

В «Белой книге» отражена информация о работе над барьером, связанным с взиманием рентного налога в Республике Казахстан на экспорт угля в другие государства-члены. Комиссия признала этот налог эквивалентом экспортных пошлин, которые не должны применяться на внутреннем рынке ЕАЭС, и уведомила Казахстан о необходимости соблюдения права Союза.

Беларусь также работает над устранением барьера в налоговой сфере - отменой ставки НДС в размере 10% на реализацию произведенной в республике продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства. Отмена предусмотрена с 1 июля 2017 года правовым актом, который разрабатывается в Минске. Таким образом, условия налогообложения в Беларуси в этой сфере станут равными для всех резидентов государств-членов.

Ограничением признано отсутствие свободного доступа судов под флагом стран ЕАЭС к плаванию по внутренним водным путям Российской Федерации. Предполагается, что вопрос будет устранен с принятием Соглашения о судоходстве. Документ создаст институциональную основу, предоставляющую право доступа судам одних государств-членов на внутренние водные пути других государств-членов на более благоприятных условиях.

Отсутствие единых правил и норм обеспечения карантина растений в Союзе признано ограничением, так как это приводит к ряду трудностей при торговле товарами, в частности, овощами и фруктами. В отношении ограничения Коллегия Комиссии одобрила соответствующие проекты документов. Ожидается, что к 1 июля 2017 года оно будет полностью устранено.

С 19 апреля 2017 года будет ликвидировано ограничение, связанное с отсутствием единой методологии расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки сельского хозяйства, которые оказывают искажающее воздействие на торговлю. Цель таких мер - поддержание цен производителей. Для устранения ограничения Советом Комиссии принята методология расчета разрешенного уровня этих мер.