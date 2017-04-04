В Алматы пассажирский автобус сбил девушку, переходившую дорогу на "зеленый"

В Алматы на пересечении улиц Момышулы - Улугбека произошел наезд на пешехода, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Как рассказал один из якобы очевидцев, который в тот момент находился в автобусе, они ехали на "зеленый", а две девушки переходили на перекрестке ул.Момышулы на "красный". Одна из них была в наушниках, и вышла на дорогу, не осмотревшись по сторонам. Водитель 95 маршрута, по словам очевидца, двигался не быстро, около 30 км/ч, но остановиться он не успел и сбил девушку. Вторая девушка не была задета, но на прибывшей "скорой" увезли обеих.





Как рассказал водитель автобуса, он ехал вверх по Момышулы, и завершал проезд перекрестка, когда для него зеленый уже не горел. Возможно, увидев разрешающий сигнал светофора, девушки смело пошли через дорогу, не убедившись в безопасности. По словам водителя, одна из них вовремя заметила автобус и отскочила в сторону, второй не повезло. Скорее всего, она получила травму головы, так как у автобуса разбито лобовое стекло.



















