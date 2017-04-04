КНБ РК опроверг информацию о причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге
4 апреля 2017, 11:34
Исполнитель теракта в метро может быть установлен в ближайшее время.
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков заявил, что Максим Арышев не причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга, вместе с тем, спецслужбы Казахстана и соседних государств отрабатывают версию по причастности к взрыву гражданина Центральной Азии, но не казахстанца, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы сегодня совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ), со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина России - выходца из стран Центральной Азии, не гражданин Казахстана», - сказал он на заседании правительства.
При этом замглавы ведомства напомнил, что ранее в СМИ проходила информация, что к теракту возможно причастен гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич 1996 г.р.
«Я хотел бы сказать, что эта информация не соответствует действительности. В подозрение Комитета он ранее не попадал, на учете не значится и партнерам из спецслужб РФ, как исполнитель теракта, он не рассматривается. Скорее всего, он - жертва теракта
непосредственно находившийся в эпицентре взрыва», - уточнил Н. Билисбеков.
«Сегодня мы продолжаем интенсивный обмен информации, я думаю, в ближайшие часы ясность будет, и мы дадим информацию официальную в прессу по исполнителям. Исполнитель может быть установлен в ближайшее время, но там будет работа проводиться и по организаторам», - заключил он.
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Ксения Давыдова, Астана
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