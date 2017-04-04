В Алматы до 1 мая изымут земельные участки в районе реки Каргалы, где ранее сошел сель

При этом срок выплаты возмещения определен - не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта о реквизиции.

Аким Алматы Бауыржан Байбек 18 марта 2017 года подписал постановление «О принудительном отчуждении имущества для государственных нужд при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работах на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы», сообщает Zakon.kz.





«В целях обеспечения безопасности территорий и населения, ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы в микрорайонах «Карагайлы» «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы … акимат города Алматы постановляет: Начать принудительное отчуждение имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайонах «Карагайлы», «Курамыс» и «Таусамалы» Наурызбайского района города Алматы, для ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и завершения аварийно-восстановительных работ на реке Каргалы», - говорится в документе.





список по отчуждению имущества попали 10 земельных участков.





Как следует из распоряжения, процедура должна завершиться до 1 мая 2017 года. При этом срок выплаты возмещения определен - не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта о реквизиции.





Напомним, сель в Наурызбайском районе Алматы сошел ночью 23 июля 2015 года. В реке Каргалинка резко повысился уровень воды, пострадали дома в трех районах города - Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском.





По информации Юрия Ильина, работавшего в то время заместителем акима Алматы, в природоохранной зоне находится порядка 200 домов, и по каждому из них будет приниматься индивидуальное решение.



