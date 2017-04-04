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СМИ: задержан глава Удмуртии

4 апреля 2017, 12:04

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Александр Соловьев задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, Соловьев отправлен в Москву. По месту его жительства сейчас проходят обыски. Официальных комментариев в связи с информацией о задержании Соловьева пока нет.

Соловьев возглавляет Удмуртию с 22 сентября 2014 года. До этого представлял республику в Совете Федерации, возглавлял парламент региона.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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