СМИ: задержан глава Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан, возбуждено уголовное дело , сообщил , сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.





"Александр Соловьев задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.





По данным источника, Соловьев отправлен в Москву. По месту его жительства сейчас проходят обыски. Официальных комментариев в связи с информацией о задержании Соловьева пока нет.





Соловьев возглавляет Удмуртию с 22 сентября 2014 года. До этого представлял республику в Совете Федерации, возглавлял парламент региона.



