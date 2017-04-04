Премьер-Министр РК поручил акимам держать паводковую ситуацию на контроле

В ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заслушал доклады о мерах по обеспечению безопасности в регионах, подверженных паводкам и поручил акимам держать ситуацию на контроле.

Открывая заседание Правительства, перед тем как перейти к повестке дня, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев остановился на вопросе подтоплений в Казахстане и заслушал доклады министра внутренних дел РК К.Касымова, а также акимов Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей о текущей паводковой ситуации и мерах по предупреждению чрезвычайных случаев.

«Уважаемые коллеги, ситуацию на местах прошу держать на контроле, координация за Аскаром Узакпаевичем (Мамин - Первый заместитель Премьер-Министра РК, прим.)», - сказал Б.Сагинтаев.

Напомним, ранее стало известно о трагическом случае, произошедшем в Карагандинской области, в результате которого двух братьев из поселка имени Нуркена Абдирова Каркаралинского района унесло течением реки Копа.