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Новости за сегодня

В Казахстане повышается доля населения, освоившая государственный язык

 

В 2016 году в Казахстане доля населения, овладевшая государственным языком, составила 82 процента. Об этом сегодня в ходе заседения Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагынтаева, доложил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр отметил, что для сравнения, в 2014 году доля населения, овладевшая государственным языком, составила 72,1%, а в 2015 году выросла до 76,3%. В данный момент, по определению системы «Казтест», с каждым годом увеливичается число людей, знающих казахский язык. В 2016 году общее количество проходивших тест составило 73 732 человек, в том числе количество госслужащих - 40 000 (53,5%).

«В рамках госпрограммы за 2014-2016 годы было выпущено порядка 88 издательских проектов в виде учебно-методических пособий, произведений классиков мировой литературы, книг для детей, познавательных, научно-публицистических книг и т.д. В том числе, количество проектов, опубликованных на других языках - 24. Также были разработаны новые методики по обучению казахскому языку «Қазақ сөзі», - сказал А.Мухамедиулы.

По итогом прошлого года доля документооборота на госязыке в центральных и местных исполнительных органах составила 91%. Также по республике работают 87 региональных учебных центров по обучению казахскому языку.

«Но имеются факты неперехода отчетно-статистической и финансовой документации на государственный язык»», - уточнил министр.

Напомним, в Казахстане языковая политика осуществляется в соответствии с Законом «О языке в Республике Казахстан», Госпрограммой развития и функционирования языков на 2011-2020.

На сегодня завершена реализация второго этапа этой программы.

 

4 апреля 2017, 12:04
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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