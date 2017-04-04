Госпрограмма развития языков показывает положительные результаты и высокую эффективность

Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, на котором рассмотрен вопрос о реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы за период с 2014 по 2016 год, доложил в своем заключении министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По словам министра, в текущем году проведена оценка эффективности реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы за период с 2014 по 2016 год. В целом, итоги реализации Госпрограммы за последние 3 года показали среднюю эффективность, по балльной системе присвоено 2,66 балла из 4 возможных.

Относительно высокие оценки сложились по 3 критериям. Степень достижения целевых индикаторов и показателей результатов составила 88%.

Как отметил Т. Сулейменов, согласно отчету Министерства культуры и спорта, за последние 3 года на реализацию Госпрограммы направлено 16,7 млрд. тенге, из них освоено 14,9 млрд. тенге, или 89,3 %.

Институтом экономических исследований проведен анкетный опрос населения по определению уровня удовлетворенности реализацией Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. Как показал опрос, 85% респондентов проинформированы о Государственной программе. В целом население удовлетворено ходом реализации Госпрограммы. Более половины опрошенных постоянно употребляют государственный язык, большинство (63,7%) считает, что в последнее время улучшилась языковая культура, то есть повысился уровень развития языковых знаний, умений и навыков, творческих способностей личности. Половина респондентов удовлетворена качеством учебно-методической литературы по обучению государственному языку.

В рамках дальнейшей реализации Госпрограммы Т. Сулейменов предложил проводить информационно-разъяснительную работу с населением о существующих возможностях обучения государственному языку, в полной мере задействовать потенциал интернета и телевидения, активно вовлекать частный сектор к мероприятиям по обучению населения государственному и иным языкам, а также предусмотреть в Госпрограмме меры по усилению развития трехъязычия в Казахстане.