 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 38%

Влажность: 87%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.70

4 апреля 

Курс НБРК

313.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.00

Продажа

313.70

АСТАНА

Покупка

311.50

Продажа

312.50

Подробнее
335.50

4 апреля 

Курс НБРК

334.21

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Госпрограмма развития языков показывает положительные результаты и высокую эффективность

 

Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, на котором рассмотрен вопрос о реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы за период с 2014 по 2016 год, доложил в своем заключении министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По словам министра, в текущем году проведена оценка эффективности реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы за период с 2014 по 2016 год. В целом, итоги реализации Госпрограммы за последние 3 года показали среднюю эффективность, по балльной системе присвоено 2,66 балла из 4 возможных.

Относительно высокие оценки сложились по 3 критериям. Степень достижения целевых индикаторов и показателей результатов составила 88%.

Как отметил Т. Сулейменов, согласно отчету Министерства культуры и спорта, за последние 3 года на реализацию Госпрограммы направлено 16,7 млрд. тенге, из них освоено 14,9 млрд. тенге, или 89,3 %.

Институтом экономических исследований проведен анкетный опрос населения по определению уровня удовлетворенности реализацией Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. Как показал опрос, 85% респондентов проинформированы о Государственной программе. В целом население удовлетворено ходом реализации Госпрограммы. Более половины опрошенных постоянно употребляют государственный язык, большинство (63,7%) считает, что в последнее время улучшилась языковая культура, то есть повысился уровень развития языковых знаний, умений и навыков, творческих способностей личности. Половина респондентов удовлетворена качеством учебно-методической литературы по обучению государственному языку.

В рамках дальнейшей реализации Госпрограммы Т. Сулейменов предложил проводить информационно-разъяснительную работу с населением о существующих возможностях обучения государственному языку, в полной мере задействовать потенциал интернета и телевидения, активно вовлекать частный сектор к мероприятиям по обучению населения государственному и иным языкам, а также предусмотреть в Госпрограмме меры по усилению развития трехъязычия в Казахстане.

4 апреля 2017, 12:08
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код