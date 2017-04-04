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Врачи нашли рак у 21-летней девушки благодаря её селфи в бикини

4 апреля 2017, 12:30

Родинка начала менять форму и цвет, поэтому доктор назначил ей биопсию.

Хлоя Джордан обратилась к врачам, чтобы они удалили ненавистную родинку на её животе. Девушка объяснила, что из-за пятна на своём теле она не может делать красивые фотографии в бикини. Однако всё оказалось не так просто: биопсия показала, что это меланома, и сейчас Хлоя в назидание другим поделилась своей историей в соцсетях, передает Life.ru.

21-летняя Хлоя Джордан из города Вулверхэмптон, Англия, всегда стеснялась родинки на своём животе. На всех её селфи в купальнике ей приходилось закрашивать её, либо закрывать рукой. В конце концов девушке все это надоело, и она отправилась к врачу, чтобы удалить ненавистное пятно на теле.

К этому времени родинка начала менять форму и цвет, поэтому доктор назначил ей биопсию, которая показала, что это была меланома — самая смертоносная форма рака кожи. К счастью, родинку удалили, и сейчас Хлоя проходит дальнейшей лечение. В назидание другим девушка поделилась фотографией шрама после операции в соцсетях.



"Каждый раз, когда я делала селфи в бикини или фотографировалась на пляже, то жутко стеснялась этого пятна. Получается, что благодаря моей тяге к фотографиям врачи вовремя обнаружили, что не всё так просто", — рассказывает Хлоя.

По словам девушки, она не ходила в солярии и вообще редко загорала под солнцем, но тем не менее заверила, что теперь будет тщательнее следить за состоянием своей кожи.

Фото: © facebook/Cloe Jordan

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