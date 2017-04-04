Таксист, умывший пассажирку зеленкой, предстанет перед судом
4 апреля 2017, 12:34
Жестокому мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Как ранее сообщалось в средствах массовой информации, таксист из Костаная, назвавший себя дядей Муратом, заставил пассажирку, не оплатившую за проезд, умыться зеленкой. Сейчас его дело передано в суд, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Костанайской области.
Как сообщил старший прокурор отдела Костанайской городской прокуратуры Касыбаев Б.И., в ходе расследования было установлено, что 10 февраля "дядя Мурат" причинил легкий вред здоровью клиентке, не расплатившейся за услуги такси. Помимо применения насилия мужчина заставил потерпевшую чистить снег, а затем измазать себе лицо зеленкой, и повторять при этом слова извинения. Все это таксист снимал на телефон, чтобы потом показать другим.
На самом видео мужчина пояснял, что таким образом наркоманы ездят в "яму" за "дозой", и "кидают" таксистов.
"В последующем Б. распространил видео по своим знакомым, вследствие чего оно попало в социальные сети, и управлением внутренних дел города начато досудебное расследование. Органами уголовного преследования действия Б. квалифицированы по части 1 статьи 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (хулиганство), санкция которой предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч МРП, а также ограничение и лишение свободы сроком до 2 лет", - сообщили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела завершено и его направили в суд №2 Костаная.
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