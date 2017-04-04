В КАП МВД напомнили водителям мототранспортных средств о новых требованиях

Казахстанским водителям, управляющим мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами с максимальной скоростью более 50 км/ч напомнили о том, что вне зависимости от величины объема двигателя они должны иметь водительское удостоверение, передает Zakon.kz

«В соответствии с Законом «О дорожном движении» водители, управляющие мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб.см, и максимальной мощностью, не превышающей одиннадцати киловатт должны иметь водительское удостоверение «А1» или «А», с объемом двигателя более 125 куб.см - категории «А», - говорится в посте КАП МВД РК в Facebook.

«Если раньше при управлении мототранспортным средством с объемом двигателя менее 50 куб.см не требовалось наличие водительского удостоверения, то сейчас нижнего предела по объему двигателя в данной категории транспорта не установлено, - поясняет пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина. - Другими словами, если ваш мототранспорт развивает скорость более 50 км/ч, вне зависимости от величины объема двигателя, вы должны иметь водительское удостоверение».

Согласно действующему законодательству получить водительское удостоверение категории «А1» могут лица, достигшие 16 лет; категории «А» - 18 лет.

Водителям, имеющим водительское удостоверение, дающее право управления автотранспортом и желающим получить категории «А», «А1», необходимо пройти обучение в организациях по подготовке водителей ( после вступления в законную силу вносимых изменений в законодательство - самостоятельно подготовиться) и сдать теоретический и практический экзамены в соответствующих подразделениях административной полиции.

«Кроме того, владельцы указанного мототранспорта должны пройти государственную регистрацию своего транспорта - поставить на учет в административной полиции, получить госномерные знаки» - уточнили в пресс-службе ведомства.

Государственной регистрации подлежат мотоциклы, скутеры, трициклы, квадроциклы и мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.

«Таким образом, лицо, управляющее моторанспортным средством, развивающим скорость свыше 50 км/ч, как любой водитель, должно иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис» - резюмировала пресс-секретарь КАП МВД.