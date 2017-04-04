Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением работ на стороне НУЦ РК (Национальный удостоверяющий центр РК http://pki.gov.kz/index.php/ru/) 3 апреля с 16:45 по 17:22 по времени г. Астана возможны сбои при обращении к сервисам ИС ЭСФ (процедура авторизации и подписания ЭСФ).

Приносим извинения за предоставленные неудобства!