 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 38%

Влажность: 87%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.70

4 апреля 

Курс НБРК

313.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.00

Продажа

313.70

АСТАНА

Покупка

311.50

Продажа

312.50

Подробнее
335.50

4 апреля 

Курс НБРК

334.21

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

С 16:45 по 17:22 по времени г. Астана возможны сбои при обращении к сервисам ИС ЭСФ

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением работ на стороне НУЦ РК (Национальный удостоверяющий центр РК http://pki.gov.kz/index.php/ru/) 3 апреля с 16:45 по 17:22 по времени г. Астана возможны сбои при обращении к сервисам ИС ЭСФ (процедура авторизации и подписания ЭСФ).

Приносим извинения за предоставленные неудобства!


4 апреля 2017, 10:31
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код