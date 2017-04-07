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Новости за сегодня

С 19:00 ч по 22:00 ч 9 апреля по времени г. Астана ИС ЭСФ будет недоступна

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением технических работ по оптимизации программно-аппаратного комплекса ИС ЭСФ в период с 19:00 ч по 22:00 ч 9 апреля текущего года по времени г. Астана ИС ЭСФ будет недоступна.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит свои извинения за причиненные неудобства!


7 апреля 2017, 19:31
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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