С 19:00 ч по 22:00 ч 9 апреля по времени г. Астана ИС ЭСФ будет недоступна

Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением технических работ по оптимизации программно-аппаратного комплекса ИС ЭСФ в период с 19:00 ч по 22:00 ч 9 апреля текущего года по времени г. Астана ИС ЭСФ будет недоступна.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит свои извинения за причиненные неудобства!