С 19:00 ч по 22:00 ч 9 апреля по времени г. Астана ИС ЭСФ будет недоступна
Уважаемые пользователи информационной системы «Электронные счета-фактуры»!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением технических работ по оптимизации программно-аппаратного комплекса ИС ЭСФ в период с 19:00 ч по 22:00 ч 9 апреля текущего года по времени г. Астана ИС ЭСФ будет недоступна.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит свои извинения за причиненные неудобства!
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