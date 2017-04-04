82% населения Казахстана овладели государственным языком в 2016 году
4 апреля 2017, 12:37
Об этом сегодня доложил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.
Министр отметил, что для сравнения, в 2014 году доля населения, овладевшая государственным языком, составила 72,1%, а в 2015 году выросла до 76,3%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В данный момент, по определению системы «Казтест», с каждым годом увеличивается число людей, знающих казахский язык. В 2016 году общее количество проходивших тест составило 73 732 человек, в том числе количество госслужащих – 40 000 (53,5%).
«В рамках госпрограммы за 2014-2016 годы было выпущено порядка 88 издательских проектов в виде учебно-методических пособий, произведений классиков мировой литературы, книг для детей, познавательных, научно-публицистических книг и т.д. В том числе, количество проектов, опубликованных на других языках – 24. Также были разработаны новые методики по обучению казахскому языку «Қазақ сөзі», - сказал А.Мухамедиулы на заседении Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагынтаева
По итогом прошлого года доля документооборота на госязыке в центральных и местных исполнительных органах составила 91%. Также по республике работают 87 региональных учебных центров по обучению казахскому языку.
«Но имеются факты неперехода отчетно-статистической и финансовой документации на государственный язык»», - уточнил министр.
Напомним, в Казахстане языковая политика осуществляется в соответствии с Законом «О языке в Республике Казахстан», Госпрограммой развития и функционирования языков на 2011-2020.
На сегодня завершена реализация второго этапа этой программы.
Фото primeminister.kz
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