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Теракт в Петербурге: что известно о казахстанце Максиме Арышеве

4 апреля 2017, 12:45

На данный момент известно, что Максим Арышев из Алматы и учится на третьем курсе Санкт-Петербургского экономического университета.

Гражданин Казахстана Максим Арышев, который, предположительно мог погибнуть во время теракта в метро в Санкт-Петербурге, был скромным и стеснительным студентом, рассказал Sputnik Казахстан один из знакомых Максима по университету.

На данный момент известно, что Максим Арышев учится на третьем курсе Санкт-Петербургского экономического университета. Его родной город – Алматы. Парень, судя по личной странице в Сети, увлекается математикой и информатикой. "Видел его пару раз на студенческих тусовках. Если не ошибаюсь, учился он на программиста и представлял из себя обычного парня-ботаника. Скромный и стеснительный худенький паренек. Увлекался обычными для студента компьютерными играми и сериалами. Сильно сомневаюсь, что он мог быть причастен к этому", — рассказал парень, пожелавший остаться неназванным.

Первоначально выдвигалась версия о причастности Арышева к совершению теракта. Позже Комитет национальной безопасности Казахстана опроверг эту версию, заявив, что парень, скорее всего, стал жертвой взрыва.

Девушке Максима Арышева сейчас поступают многочисленные сообщения в сети. "Не пишите мне, пожалуйста. Данные, которые вы читаете, ещё не проверены. Недоступна до завтрашнего дня", – написала Александра на своей странице.

КНБ и ФСБ сотрудничают в расследовании теракта в Санкт-Петербурге Родственники Максима говорят, что в последний раз юноша вышел на связь в 14:30 часов 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий на метро. Во время теракта он как раз находился на станции "Сенная площадь". В социальной сети Максим последний раз был активен за минуту до теракта.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический университет" произошел вечером 3 апреля. В результате взрыва погибли 11 человек, 51 человек госпитализирован.



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