Продажи электромобилей Tesla выросли на 69%

Для понимания, за весь 2016 года Tesla продала чуть более 76 тысяч электрокаров.

За первые три месяца текущего года Tesla поставила покупателям чуть более 25 000 электромобилей – приблизительно 13 450 лифтбэков Model S и 11 550 кроссоверов Model X. Для молодой компании это рекорд – по сравнению с первым кварталом предыдущего года поставки выросли на внушительные 69%. Всего за этот период фирма Илона Маска выпустила 25 418 машин, что также стало рекордом.





Для понимания, за весь 2016 года Tesla продала чуть более 76 тысяч электрокаров, но уже в 2018-м рассчитывает выйти на годовой объем в 500 тысяч. Столько амбициозные планы автопроизводитель связывает со своей новой, самой доступной моделью – хетчбэком Model 3, серийное производство которого стартует в этом июле.





Недавно Илон Маск раскрыл ряд новых подробностей о Model 3. Глава компании сообщил, что на первоначальном этапе в производство будет запущена только заднеприводная модификация с левосторонним расположением руля – второй электромотор, обеспечивающий полный привод, начнут устанавливать, самое ранее, в конце 2017 года, а правый руль появится лишь к лету 2018-го. Также Маск подтвердил, что у пятидверки не будет приборной панели, поскольку она получит автопилот и некие продвинутые органы управления, избавляющие владельца от необходимости постоянно следить за показаниями приборов.



