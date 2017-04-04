Назарбаев поздравил Вучича с победой на выборах Президента Республики Сербия

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Вучича с победой на выборах Президента Республики Сербия, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





«Под Вашим руководством Сербия достигнет новых успехов на пути своего прогресса. Я рад развитию взаимоотношений между Казахстаном и Сербией. Вспоминая наши встречи в Астане и Белграде, я верю в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими государствами. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на Вашем ответственном посту, а всему дружественному сербскому народу дальнейшего процветания», - говорится в телеграмме.



