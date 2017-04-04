Правительство РК продолжит работу по дальнейшему развитию языков в Казахстане

В рамках реализации Послания главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию языков в Казахстане

Б/Сагинтаев отметил, что развитие языков является одной из приоритетных задач в стране, в этой связи государством создаются условия для развития всех языков этносов и трехъязычия. В Послании Главы государства уделяется отдельное внимание поэтапному переходу на трехъязычное образование. Поэтому задача Правительства – обеспечить этот постепенный переход.





Министерству культуры и спорта и Министерству образования и науки, акимам было поручено сконцентрировать усилия на разъяснительной работе и активизировать работу по предоставлению населению бесплатных курсов казахского языка.





Премьер-министр РК подчеркнул, что отдельного внимания требует повышение доступности обучающих курсов на других языках, в том числе посредством специальных информационных ресурсов в сети интернет и выпускать учебные пособия только с учетом самых современных методик обучения языкам.





Также Б.Сагинтаев отметил, что необходимо использовать потенциал средств массовой информации для изучения языков и наладить создание специальных программ и обучающей видеопродукции.



