Alfa Romeo Stelvio стал заднеприводным
4 апреля 2017, 13:18
На рынки Европы, Ближнего Востока и Африки (экономический регион EMEA) «Альфа» вывела первую заднеприводную модификацию Stelvio.
Кроссовер Alfa Romeo Stelvio стал доступнее – производитель предложил для модели два наименее мощных двигателя. Оба агрегата позаимствованы у соплатформенного седана Giulia.
На рынки Европы, Ближнего Востока и Африки (экономический регион EMEA) «Альфа» вывела первую заднеприводную модификацию Stelvio. Она оснащается 2,2-литровым дизелем на 180 л.с. и 450 Нм и восьмиступенчатым автоматом. Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды, развивает максимальную скорость в 210 км и расходует в среднем 4,7 литра топлива на 100 км. Уровень выброса CO2 составляет 124 г/км. Производитель особенно отмечает, что автомобиль, созданный для любителей спортивного вождения, весит меньше всех в классе – 1604 кг. Также на отдельных рынках стал доступен для заказа Alfa Romeo Stelvio с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 200 л.с. и 330 Нм – с тем же автоматом и полным приводом Q4. Характеристики этой версии: 7,2 секунды до сотни и 215 км/ч максималки.
Кроме того, моторная гамма Stelvio включает две турбочетверки от «подогретого» седана Giulia Veloce – 2,0-литровую 280-сильную бензиновую и 2,2-литровую 210-сильную дизельную. Во главе диапазона располагается спортивный Stelvio Quadrifoglio с 2,9-литровым 510-сильным V6.
Текст: Александр Орехов
Фото: Alfa Romeo
Via cartimes
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