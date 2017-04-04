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Среди пострадавших во время взрыва в Санкт-Петербурге кызылординских студентов не было

4 апреля 2017, 13:28

Акиматом области установлена тесная связь с Генеральным консулом РК в г. Санкт-Петербурге Ермеком Примбетовым и представителями студентов.

Управление по вопросам молодежной политики Кызылординской области сообщает, что среди пострадавших от взрыва на станции метро в Санкт-Петербурге кызылординских студентов нет.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами: около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По последним данным, жертвами взрыва стали 11 человек, еще 45 пострадали, из них 39 госпитализированы, в том числе 15-летняя девочка.

Акиматом области установлена тесная связь с Генеральным консулом РК в г. Санкт-Петербурге Ермеком Примбетовым и представителями студентов.

Напомним, что по инициативе акимата области 390 кызылординских студентов обучаются за счет средств Правительства Российской Федерации в ведущих инжернено-технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Из них 88 учатся в Санкт-Петербургском государственном технологическом университете растительных полимеров.

Фото:123ru.net

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