Среди пострадавших во время взрыва в Санкт-Петербурге кызылординских студентов не было

Акиматом области установлена тесная связь с Генеральным консулом РК в г. Санкт-Петербурге Ермеком Примбетовым и представителями студентов.

Управление по вопросам молодежной политики Кызылординской области сообщает, что среди пострадавших от взрыва на станции метро в Санкт-Петербурге кызылординских студентов нет.





Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами: около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По последним данным, жертвами взрыва стали 11 человек, еще 45 пострадали, из них 39 госпитализированы, в том числе 15-летняя девочка.





Акиматом области установлена тесная связь с Генеральным консулом РК в г. Санкт-Петербурге Ермеком Примбетовым и представителями студентов.





Напомним, что по инициативе акимата области 390 кызылординских студентов обучаются за счет средств Правительства Российской Федерации в ведущих инжернено-технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Из них 88 учатся в Санкт-Петербургском государственном технологическом университете растительных полимеров.



