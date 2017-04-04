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Новости за сегодня

Министр обороны РК попросил акимов не выделять земли под ИЖС рядом со складами боеприпасов

 

Министр обороны РК Сакен Жасузаков обратился с просьбой к главам регионов, с тем, чтобы они не выделяли земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) рядом с местами, где расположены склады с боеприпасами, передает корреспондент Zakon.kz.

«Бахытжан Абдирович (Сагинтаев, премьер-министр РК), у меня обращение к акимам областей, вы знаете, что в сфере противодиверсионной безопасности законодательно установлены запретные зоны вокруг объектов, особенно с боеприпасами. Поэтому у меня просьбы к акимам областей на местных уровнях обратить особое внимание на выделение земли, потому что, выделяя землю под строительство объектов и жилья, они приближаются к складам с боеприпасами», - сказал он.

По его словам, в ведомстве выражают опасения насчет каких-либо диверсионных действий со стороны возможных террористов и воздействия на население.

«Боеприпасы, вы знаете, уже у нас очень возрастные и никто не гарантирует в случае каких-то диверсионных действий (возникновения опасных ситуаций - Прим.) и могут быть какие-то воздействия на население и на объекты, поэтому у меня убедительная просьба, чтобы при выделении земельных участков учитывали эти моменты на уровне акиматов местных районных городских», - заключил глава ведомства.

 

Ксения Давыдова

 

4 апреля 2017, 13:32
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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