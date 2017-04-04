Отечественные авиакомпании расширяют географию полетов

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан проводит планомерную работу по расширению географии полетов с казахстанских аэропортов. К примеру, в прошлом году было открыто 7 новых международных авиарейсов - из Астаны в Амстердам, из Алматы в Сиань, Шарм-Эль-Шейх и Тегеран, из Актау в Батуми и Сочи, Шымкент - Стамбул, передает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

И принимая во внимание растущую потребность в авиаперевозках между Казахстаном и Европейскими странами, учитывая проведение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, а также развитие международного финансового центра «Астана» в скором времени иностранными перевозчиками будут открыты новые направления в Европу. В частности, польская LOT Polish Airlines с 8 мая запускает рейс из Астаны в Варшаву с частотой 4 раза в неделю, крупный лоу-коуст перевозчик Wizz Air с 1 июня будет осуществлять рейсы с Астаны в Будапешт, с 19 июня финская авиакомпания FinnAir 2 раза в неделю начнет летать из Астаны в Хельсинки. Также, по нашей договоренности с китайским авиационными властями с июня 3 раза в неделю по маршруту Астана-Пекин будут летать самолеты Air China. Наши отечественные авиакомпании тоже расширяют географию полетов, с июня 2017 года авиакомпанией «Эйр Астана» открываются рейсы из Астаны в Улан-Батор и авиакомпанией «SCAT» из Астаны в Ереван.

В 2019 году «Эйр Астана» планирует открытие рейсов из Астаны в Сингапур, Токио и в 2020 году - Шанхай, Нью-Йорк. Также, авиакомпанией «Эйр Астана» планируется увеличение частот выполнения рейсов по некоторым международным маршрутам.