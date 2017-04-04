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Новости за сегодня

С 1 апреля 2017 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин и дизельное топливо

Постановлением Правительства РК от 31 марта 2017 года № 144 внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 133 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо», которые вводятся в действие с 1 апреля 2017 года.

В частности, ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо изложены в новой редакции. При этом размер ставок остается на том же уровне, изменяется период действия установленных ставок, о чем можно проследить в представленной таблице:

№ п/п

Период действия ставок акциза до 1 апреля 2017 года

Период действия ставок акциза с 1 апреля 2017 года

Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге)

Бензин (за исключением авиационного) (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0-2710 12590 0)

Дизельное топливо (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19310 0-2710 19 480 0)

1

2

3

4

5

1.

Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (апрель - октябрь)

Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (июнь - октябрь)

10 500

9 300

2.

Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (ноябрь - март)

Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (ноябрь - май)

10 500

540

3.

Оптовая реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива

Оптовая реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива

0

0

4.

Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (апрель - октябрь)

Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (июнь - октябрь)

11 000

9 360

5.

Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (ноябрь - март)

Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (ноябрь - май)

11 000

600

6.

Розничная реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды

Розничная реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды

500

60

7.

Импорт

Импорт

4 500

540

8.

Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (апрель - октябрь)

Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (июнь - октябрь)

10 500

9 300

9.

Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (ноябрь - март)

Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (ноябрь - май)

10 500

540


4 апреля 2017, 12:58
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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