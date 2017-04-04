С 1 апреля 2017 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин и дизельное топливо

Постановлением Правительства РК от 31 марта 2017 года № 144 внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 133 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо», которые вводятся в действие с 1 апреля 2017 года.

В частности, ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо изложены в новой редакции. При этом размер ставок остается на том же уровне, изменяется период действия установленных ставок, о чем можно проследить в представленной таблице: