С 1 апреля 2017 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин и дизельное топливо
Постановлением Правительства РК от 31 марта 2017 года № 144 внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 133 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо», которые вводятся в действие с 1 апреля 2017 года.
В частности, ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо изложены в новой редакции. При этом размер ставок остается на том же уровне, изменяется период действия установленных ставок, о чем можно проследить в представленной таблице:
|
№ п/п
|
Период действия ставок акциза до 1 апреля 2017 года
|
Период действия ставок акциза с 1 апреля 2017 года
|
Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге)
|
Бензин (за исключением авиационного) (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0-2710 12590 0)
|
Дизельное топливо (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19310 0-2710 19 480 0)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (апрель - октябрь)
|
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (июнь - октябрь)
|
10 500
|
9 300
|
2.
|
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (ноябрь - март)
|
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива собственного производства (ноябрь - май)
|
10 500
|
540
|
3.
|
Оптовая реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива
|
Оптовая реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива
|
0
|
0
|
4.
|
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (апрель - октябрь)
|
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (июнь - октябрь)
|
11 000
|
9 360
|
5.
|
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (ноябрь - март)
|
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды (ноябрь - май)
|
11 000
|
600
|
6.
|
Розничная реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды
|
Розничная реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, использование на собственные производственные нужды
|
500
|
60
|
7.
|
Импорт
|
Импорт
|
4 500
|
540
|
8.
|
Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (апрель - октябрь)
|
Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (июнь - октябрь)
|
10 500
|
9 300
|
9.
|
Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (ноябрь - март)
|
Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья (ноябрь - май)
|
10 500
|
540
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