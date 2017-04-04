Исчезнувшего кенийского таксиста нашли пьяным в день его похорон
4 апреля 2017, 13:44
Обрадованные родственники отменили похороны, а вместо запланированных поминок устроили праздник.
Похороны пропавшего жителя Кении были отменены после того, как его обнаружили пьяным в соседнем городе.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mirror.
Кенийский мототаксист Уилсон Олуок (Wilson Oluoch) три недели не возвращался домой. Когда на плантации сахарного тростника недалеко от его родной деревни нашли мертвого мужчину, родственники приняли тело за останки Уилсона и стали готовиться к похоронам.
Выкопав могилу, они узнали, что кто-то видел пропавшего таксиста в городе Ронго. Родственники отправились по указанному адресу проверять слух и действительно обнаружили Уилсона. Он сидел в баре в состоянии сильнейшего опьянения.
Исчезнувший мужчина объяснил, что несколько недель назад вернулся домой пьяным. После этого случая ему стало так стыдно, что он решил сбежать и начать новую жизнь.
Обрадованные родственники отменили похороны, а вместо запланированных поминок устроили праздник по случаю благополучного возвращения Уилсона. Его пустят в деревню после того, как он пройдет обряд очищения.
Найденные в тростнике останки мужчины вернули в морг. Кому они принадлежали, не установлено.
Кадр: Kenya CitizenTV / YouTube
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